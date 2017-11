Prefeitura rompe com a VPT, mas mantém ônibus nas ruas

O prefeito Omar Najar (PMDB) decretou a caducidade do contrato de concessão do serviço de transporte público da Prefeitura de Americana com a VPT (Viação Princesa Tecelã). No documento, o Executivo determina que a empresa continue atuando na cidade até que outras concessionárias sejam contratadas emergencialmente. Com isso, os ônibus circulam normalmente.

A decisão do prefeito foi tomada nesta sexta-feira e ocorre após a prefeitura ter notificado a empresa, no início de outubro, para que quitasse em até um mês as dívidas com o poder público e trocasse parte da frota de ônibus, considerada inadequada. Segundo o governo municipal, vencido o prazo, a VPT não atendeu às exigências.

Como a prefeitura sugeriu em um processo judicial que romperia o contrato de concessão, a VPT entrou na Justiça para tentar evitar o suposto rompimento. A empresa alegou que os processos administrativos que poderiam levar ao fim do contrato não haviam sido feitos corretamente. A Justiça, entretanto, negou liminar pedida pela VPT na última segunda-feira.