Prefeitura reconvoca famílias escolhidas para moradias

A prefeitura de Americana, através da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano – SHDU, inicia uma força tarefa de reconvocação, através de contato telefônico, das famílias selecionadas como titulares para os apartamentos dos empreendimentos Vida Nova I e II, em construção na região da Praia Azul, para a entrega de documentação exigida pela Caixa Econômica Federal.

Conforme publicação de edital, os titulares deverão comparecer na secretaria até a próxima terça-feira (31), para o agendamento de entrega dos documentos. Confira a lista dos sorteados. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O agendamento teve início no dia 10 de janeiro, em reunião realizada no Teatro Municipal de Arena – Elis Regina. As famílias que não estiveram presentes poderão agendar o atendimento até o último dia de janeiro, diretamente na sede da Secretaria de Habitação. De acordo com levantamento realizado pela equipe da pasta, pelo menos 150 famílias selecionadas como titulares ainda não se manifestaram.

“Nossa equipe está levantando a ficha de cada inscrito selecionado e iniciará uma força tarefa para reconvocação dessas famílias por telefone. Lembramos que todos foram notificados sobre a reunião realizada no dia 10 de janeiro, por meio de correspondência”, relatou o secretário Charley Petter Cornachione.

Desde o início dos atendimentos no dia 17, a equipe da Secretaria de Habitação já atendeu 304 famílias e concluiu o atendimento de 190 inscritos selecionados como titular. Até o momento 96 famílias se declararam inaptas para o programa. As unidades habitacionais desses empreendimentos são destinadas às famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800,00, que não possuem imóveis e que estejam inscritas no cadastro habitacional do município.