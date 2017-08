Prefeitura realiza mutirão de limpeza no Santa Maria

O acúmulo de lixo e entulho no município foi alvo de inquérito civil e de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), assinado pela prefeitura em 2015 junto ao Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do Ministério Público, em que o município se comprometeu a adotar medidas para impedir o descarte irregular.

Devem receber o mutirão os bairros Parque das Nações, Morada do Sol, São Roque, Vila Dainese e a região da Gruta. Em nota, a prefeitura pediu que a população ajude a manter as áreas limpas, evitando e denunciando descarte irregular de materiais.

A Prefeitura de Americana inicia nesta sexta-feira um mutirão de limpeza na região do Santa Maria. A ação deve se estender nos bairros do entorno nos próximos dias. Máquinas e caminhões da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos irão percorrer áreas públicas retirando entulho e lixo.

Em julho, a prefeitura realizou o mutirão de limpeza na região da Praia Azul. Durante a retirada são realizados também ações de educação ambiental e de prevenção de doenças junto aos moradores, comerciantes e escolas.

Denúncias de descarte irregular podem ser feitas no SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), no 3475-9024; na Unidade de Limpeza Pública, no 3405-9444; na Secretaria de Meio Ambiente, no 3471-7770; e no GPA (Grupo de Proteção Ambiental), nos telefones 153 e 3407-0513. A multa para o flagrante é de R$ 948,08.

