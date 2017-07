Prefeitura quer transformar adoção de praças em contrapartida

Americana tem, hoje, mais de 200 praças e cantos verdes. Mas apenas 31 desses espaços são “adotados” por empresários que, em troca, podem explorar os canteiros para propaganda institucional. É pouco. A Administração planeja incrementar a parceira, transformando a adoção de praças em condição para que uma nova empresa se instale no município. É a forma encontrada para que a prefeitura deixe de gastar, a cada mês, R$ 140 mil com os serviços de manutenção.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, o governo municipal também decidiu facilitar o processo de adoção. Antes de impor plantio de espécies determinadas e investimento altos em obras físicas, a prefeitura passou a exigir da empresa apenas o zelo com a área adotada. Depois, o interessado vai fazendo adequações com orientação da secretaria. Gasta o quanto pode, como pode, quando for possível. “Buscamos parceiras, tentamos desonerar a coisa pública e manter os espaços bem cuidados”, diz.

Mas Odair reconhece que o governo é incapaz de resolver um drama antigo: a falta de responsabilidade de moradores da cidade que simplesmente não se interessam em preservar o patrimônio público. A tradicionalíssima Praça Rotary, no Jardim Bela Vista, por exemplo, é o exemplo claro da falta de compromisso. São 60 mil metros quadrados de área verde. Mas o cenário é doloroso. Há lixo amontoado, garrafas pet espalhadas, sofás abandonados.