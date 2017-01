Prefeitura quer empresa para analisar atestados médicos

A Prefeitura de Americana pretende realizar uma licitação para contratar empresa de análise de atestados médicos, segundo o prefeito Omar Najar (PMDB). O chefe do Executivo disse que o projeto é que a iniciativa privada permita que a administração avalie a veracidade de licenças médicas suspeitas.

Uma das principais secretarias afetadas com pedidos de afastamento é a Educação, cuja média de licenças por dia é de 70 pessoas, o que prejudicaria a definição de escala, além de aumentar o número de horas extras do restante dos trabalhadores. No ano passado o prefeito havia demonstrado interesse em apurar os atestados que vinham levantando suspeita, mas uma comissão que seria formada não chegou a ser aberta pelo Executivo.

Omar não mencionou valores ou mesmo o formato, pois a proposta ainda será aberta por meio de licitação, mas disse que um grupo de três médicos iria analisar os atestados apresentados para chancelar ou questionar se o problema médico seria suficiente para afastar um trabalhador de suas atividades.