Prefeitura pagava pela energia de condomínio fechado

Foto: Arquivo / O Liberal

A Prefeitura de Americana instaurou uma sindicância para apurar a existência de um ponto de energia dentro do Condomínio Portal dos Nobres 1. A ligação alimentava a área que contempla as quadras poliesportivas e até um salão social do residencial de alto padrão, que é privado, e custava aos cofres públicos cerca de R$ 2 mil por mês. O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, estima que desde abril de 2014 o condomínio vinha sendo agraciado, sem o conhecimento do atual governo municipal.

Se isso se confirmar, a prefeitura já teria gastado mais de R$ 80 mil com as contas de energia do condomínio fechado. “Não é uma ligação clandestina. Isso porque a CPFL não faz nenhuma ligação em nome da prefeitura se ninguém pedir. O que estamos apurando é quem possa ter autorizado isso lá atrás. Só agora que descobrimos que existia isso ao ver os valores que vinham sendo cobrados”, explicou o secretário.

Na semana passada, a CPFL Energia já desligou o relógio (medidor de energia elétrica) da área de lazer Portal dos Nobres, a pedido da municipalidade. A sindicância irá apurar exatamente desde quando a ligação existe, quando foi gasto e quem seria o responsável pela irregularidade, para posterior cobrança de devolução do dinheiro. “Precisamos saber exatamente quanto a prefeitura pagou, porque isso não está certo. A síndica até nos disse que tinha autorização, que teve reunião, mas é uma área privada, que tinha que arcar com as suas próprias contas”, disse Neves.