Prefeitura paga e servidores encerram a greve

A greve dos servidores de Americana foi suspensa nesta terça-feira depois que a prefeitura completou o pagamento de dezembro. A paralisação foi iniciada em 7 de dezembro em função dos atrasos, mas o movimento vem acontecendo ao menos uma vez por mês desde julho de 2016, quando as remunerações começaram a ser parceladas.

O salário de dezembro foi pago em três parcelas, de R$ 800 no dia 10 de janeiro, R$ 1.100 no dia 13, e o restante foi depositado nesta terça. O total dos depósitos desta terça foi de R$ 4,74 milhões. A expectativa da prefeitura é que o primeiro semestre tenha pagamentos regulares, já que é o período do ano em que a administração tem maior arrecadação em função dos pagamentos de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos).

No início do mês, o Poder Executivo já havia quitado a segunda parcela do 13º no início do mês depois que os servidores votaram em assembleia que preferiam receber o benefício antes do pagamento. Ficou para fevereiro a solução do pagamento de retroativos em função do último reajuste de salários. A previsão é que até o dia 20 do mês que vem não haja mais pendências.

O presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Municipais de Americana) Antonio Bassan Forti, o Toninho, explicou que a greve será encerrada a partir do momento em que os pagamentos voltarem a acontecer em apenas uma parcela. “A greve está suspensa e nós vamos agora esperar o mês que vem para ver o que acontecerá”, disse o líder sindical.

O sindicato inicia, já na semana que vem, o início das tratativas o reajuste nos salários dos trabalhadores, já que a data base do serviço público é neste mês.

Na semana passada a prefeitura divulgou que o funcionamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José se deu em função da falta de profissionais provocada pela greve dos servidores. O município ainda não informou se o retorno aos trabalhos vai resultar na reabertura.