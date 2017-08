Prefeitura organiza mutirão para controle de escorpiões

A partir da semana que vem, a Prefeitura de Americana deve divulgar a lista de bairros que receberão inicialmente uma força-tarefa para tentar conter o alto número de acidentes envolvendo picadas de escorpião. Entre janeiro e junho, a cidade registrou 168 ocorrências desta natureza e na última sexta-feira uma criança de 2 anos e meio morreu após ser picada no Jardim Boer.

Nesta terça-feira, nove secretarias se reuniram para discutir ações pontuais que possam baixar estes índices, com a força-tarefa das pastas de Meio Ambiente, Saúde e Obras.

LEIA TAMBÉM: Incêndio em apartamento na Praia Azul deixa um morto

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Nesta quinta-feira, a Secretaria de Governo deve dar o aval para que todas as unidades se envolvam no projeto de extermínio. A ideia, segundo a assessoria de imprensa do Executivo, é potencializar ações como “cata-treco”, mutirões de limpeza e conscientização da população em diversos bairros.