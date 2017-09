Prefeitura mudará trânsito para tentar coibir acidentes

As queixas dos americanenses chegam sem parar. A supervisora de vendas Mariana de Paiva Batista, funcionária de uma loja de vidros localizada na esquina das ruas Gonçalves Dias e 12 de Novembro, na Vila Redher, afirma que testemunha acidentes todas as semanas. Ocorrências, diz, muitas vezes provocadas pelos próprios motoristas.

Prefeitura de Americana planeja ações para coibir os acidentes de trânsito em duas perigosas vias da cidade. As intervenções devem ordenar o fluxo de veículos na Rua Gonçalves Dias – que deve ter mão única de direção – e na Avenida Abdo Najar, que vai ganhar um conjunto semafórico no complicado cruzamento com a Rua Ary Meirelles, com a ajuda da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), já que faz parte do Corredor Metropolitano.

Ela acredita, no entanto, que os acidentes podem diminuir se a prefeitura tomar o cuidado de sinalizar melhor o cruzamento. No mesmo dia da queixa da supervisora de vendas, havia cacos de vidro e calotas retorcidas no chão.

Segundo a prefeitura, a Gonçalves Dias é estreita e não comporta mais o trânsito em dois sentidos, já que o volume de tráfego cresce a cada dia.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Abdo Najar

A Avenida Abdo Najar, segundo os próprios agentes que fiscalizam o trânsito, é perigosa em todo o seu trajeto. Na última terça-feira, por exemplo, um motociclista que trafegava pela avenida, o encarregado de produção Antônio Cavalaro, de 55 anos, colidiu sua moto contra um carro.

A cena não surpreendeu o comerciante Oscar Ferrari, que há quatro anos tem uma loja de persianas naquela esquina. “É acidente todo dia. Carro e moto. Já estamos cansados de ver. Ou a prefeitura põe lombadas, ou instala um semáforo na esquina”, reclama.

Hoje, os únicos dispositivos usados para ordenar o trânsito no trecho são blocos de cimento, que delimitam a área por onde os veículos devem trafegar. Obstáculos, no entanto, que são inúteis para conter a velocidade de que trafega pela avenida. Ali, não há outro jeito: a prefeitura vai instalar semáforos ainda no ano que vem, com recursos reivindicados da EMTU.