Prefeitura move Adin para derrubar feriado da Consciência Negra

A Prefeitura de Americana ingressou nesta quarta-feira no TJ (Tribunal de Justiça de São Paulo) com uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra a lei municipal 5.872, de 2016, que instituiu na cidade o feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.

O tema polêmico movimentou a cidade porque a câmara rejeitou um projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cezaretto (PP), que acabava com o feriado e transferia as comemorações em memória a Zumbi dos Palmares para o terceiro domingo de novembro.

O Executivo não se conformou com a derrota em plenário. O secretário de Negócios Jurídicos, Alex Niuri, recorre à Justiça porque, segundo ele, a Consciência Negra não se enquadra em tema de interesse local, nem tem caráter religioso. A legislação sobre o tema, dessa forma, cabe à União, como define o artigo 22 da Constituição.