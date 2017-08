Prefeitura libera estacionamento e espera por análise do Detran

A Prefeitura de Americana informou que liberou o estacionamento no canteiro central da Avenida Cillos, na altura do número 3.673, enquanto espera uma resposta do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Na última semana, O LIBERAL verificou as irregularidades no local, onde existe uma igreja evangélica e os fiéis costumam estacionar no canteiro central, em frente a garagens e em cima de calçadas, de acordo com reclamações de moradores do Parque Novo Mundo.

Pessoas do bairro reclamam que quando há cultos na comunidade cristã, a Avenida Cillos é tomada por muitos veículos. Uma moradora que não quis se identificar contou que as placas de proibido estacionar teriam sido removidas do canteiro central e, ao ligar para a Gama (Guarda Municipal de Americana), os moradores estariam sendo avisados de que Eraldo Camargo, subsecretário da Unidade de Transportes e Sistema Viário, precisava autorizar a corporação a multar ou remover os veículos. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Segundo o especialista e professor da FEC (Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo) da Unicamp, Creso de Franco Peixoto, “o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) é claro: parar, sem subir no canteiro, ao longo de ilha já é proibido, subir no canteiro corresponde a uma invasão de área que tipifica o uso de estacionamento não regular, portanto, passível de multas. Multar em excesso ou, por algum motivo, não multar, são dois atos que estão fora das funções que o código se presta”. Ele explicou que caso a prefeitura entenda que deva autorizar o estacionamento em alguma área, desde que a ação não tipifique risco à população ao uso indevido da via, é direito da municipalidade fazê-lo.



ANÁLISE. Questionada através da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, a Gama informou por meio de nota que “cabe aos guardas municipais fazer a fiscalização para que não aconteça o estacionamento irregular em todo o município, sendo de responsabilidade dos mesmos a aplicação de multa nestes casos. Isso apenas não acontece quando existe autorização específica da autoridade municipal de trânsito para estacionamento no local em determinadas ocasiões”.