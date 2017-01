Prefeitura já fala em reabrir farmácia do Ipiranga

Foto: Talita Bristotti / O Liberal

A Secretaria de Saúde de Americana anunciou nesta segunda-feira que já estuda a reabertura da farmácia da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga, acatando uma sugestão feita pelo Comsaúde (Conselho Municipal de Saúde).

A proposta, anunciada durante uma manifestação de moradores contra o fechamento da farmácia, é de que haja o revezamento do farmacêutico entre as farmácias do município, possibilitando a abertura do espaço do Jardim Ipiranga pelo menos duas vezes na semana, a partir do mês que vem.

LEIA TAMBÉM: CGU expulsa sete servidores por improbidade no programa Segundo Tempo

A sugestão partiu do presidente do Comsaúde (Conselho Municipal de Saúde) de Americana, José Sebastião de Souza Campos, que se reuniu com o secretário de saúde no último sábado. A administração confirma que estuda a proposta de revezamento de funcionários. “Os dias de funcionamento da farmácia serão definidos ainda esta semana pela coordenação da assistência farmacêutica e divulgados à população”, explicou a administração. Foto: Talita Bristotti / O Liberal

PROTESTO

Na manhã desta segunda-feira, cerca de 20 moradores que utilizam a farmácia estiveram em frente a unidade para cobrar providências da administração. O secretário apareceu de surpresa e justificou a necessidade do fechamento da farmácia e se comprometeu a estudar a possibilidade de revezamento dos profissionais.

A aposentada Alzira Ortiz da Silva gasta cerca de R$ 400 de medicamentos para ela e o marido, além dos que ela retira gratuitamente na farmácia da unidade do Jardim Ipiranga. “Meu marido tem Parkinson e não consegue mais andar de ônibus. Ele já chegou a cair do ônibus uma vez, então se fechar a farmácia fica bem difícil. Meu marido depende dos medicamentos de insulina que são entregues nessa farmácia”, reclamou. “Meus filhos nos ajudaram para pagar o IPTU à vista, pra quitar essa dívida e ajudar a prefeitura, e aí a gente recebe essa notícia de fechamento da farmácia”, desabafou.

LEIA TAMBÉM: Após pressão de taxistas, vereador recua sobre Uber