Prefeitura investe em artesãos de Americana

A Prefeitura de Americana investe em um projeto que pretende transformar a venda de produtos artesanais em uma fonte de renda fixa para pelo menos 90 trabalhadores. Hoje em dia, os artesãos expõem seus produtos em feiras que são instaladas em diversos pontos da cidade, em eventos ocasionais. A proposta é organizar o grupo em feiras regulares e ter expositores credenciados para a atividade, com habilidade reconhecida e comprovada.

De acordo com Roseli dos Santos, subsecretária municipal de Cultura e Turismo, a proposta é fortalecer a AmeriArt – feira fundada há mais de 30 anos – com exposições regulares na Praça Comendador Müller e no CCL (Centro de Cultura e Lazer). Os atuais e os futuros participantes serão identificados com uma carteirinha especial, fornecida pelo governo estadual. Quem já é assíduo terá a “identidade” confeccionada até o final do mês. O trabalho dos novos artistas precisa ser avaliado por técnicos treinados pela Sutaco (Subsecretaria de Trabalho Artesanal da Comunidade), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico. “A aprovação representa a oportunidade para que o artesão divulgue o reconhecimento do seu produto, incremente sua rede de contatos e suas vendas”, explica Roseli.

VIVENDO DA ARTE. Maria Benedita Marcondes, de 62 anos, vive do artesanato que produz. Trabalha com patchwork e bijuterias. E está entusiasmada com os esforços feitos pela valorização da classe. Ela é artesã há 20 anos. E conta que, hoje, consegue faturar mais de R$ 2 mil reais por mês expondo nas feiras organizadas pela cidade. E sonha com mais feiras na Praça Comendador Müller, o melhor espaço da cidade para vendas, segundo ela. “Eu consegui uma renda digna, que me ajuda a manter a casa”, diz.