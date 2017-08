Prefeitura intensifica ação de limpeza na Rua Florindo Cibin e no Zincão

Funcionários da SOSU (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) da Prefeitura de Americana trabalharam nesta quinta-feira (31) na limpeza e retirada de lixo, entulho, móveis, madeiras e restos de poda despejados irregularmente no final da Rua Florindo Cibin. A região do Zincão, no Parque da Liberdade também recebe a limpeza, que deve ser intensificada na próxima semana. Foto: Imprensa-Divulgação

Ao mutirão de limpeza no Parque Gramado terminou na última terça-feira (29). Foram retirados cerca de 20 caminhões de materiais volumosos. As equipes estiveram ainda, na quarta-feira (30), repassando o trabalho de retirada de volumosos no bairro Morada do Sol e Parque das Nações.