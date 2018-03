Rua Duque de Caxias passa por recapeamento até sexta

A Prefeitura Municipal de Americana iniciou nesta quinta-feira (22) as obras de recapeamento na Rua Duque de Caxias, que fica localizada na região do bairro Santa Catarina. O serviço completo deve ser finalizado nesta sexta-feira (23) atendendo ao trecho entre as ruas Padre Anchieta e Tamandaré, totalizando 6.975,37m², com investimento de aproximadamente R$ 170 mil.

Os trabalhos estão sendo realizados pela empresa Engep, vencedora do processo licitatório para obras de recapeamento na cidade, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

Nesta semana, já foi realizado o recapeamento na Rua Anhanguera, que também fica localizada na região do bairro Santa Catarina. O serviço atendeu o trecho entre as ruas Abolição e Marechal Deodoro, totalizando 7.075m², com investimento de aproximadamente R$ 210 mil.

Balanço recapeamento

No período de um ano, a Prefeitura Municipal de Americana vai realizar o recapeamento de 170 mil metros quadrados de vias públicas, com investimento aproximado de R$ 4.680.000,00, provenientes de recursos próprios e do Governo do Estado de São Paulo, por meio de emendas parlamentares.

O balanço levou em consideração os recapeamentos já realizados em 2017 e neste início de ano, além das obras nas ruas Anhanguera e Duque de Caxias.