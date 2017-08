Prefeitura inicia obras, após vazamento de gás no Ciep do Zanaga

A Prefeitura de Americana informou que foi construído esta semana um abrigo para botijão de gás no Ciep Professora Oniva de Moura Brizola, no bairro Antonio Zanaga, atendendo a determinação do Corpo de Bombeiros. Os alunos foram dispensados das aulas nesta semana e devem retornar, em período parcial na próxima segunda-feira (21).

Na segunda-feira, os servidores constataram um vazamento e, por medida de segurança, as crianças e adolescentes foram liberados. Técnicos estiveram no local e constataram que seria necessário quebrar o piso e refazer o encanamento de gás. Os registros foram fechados, então, para não oferecer riscos.

Segundo nota enviada pela prefeitura, ainda falta reconstruir o encanamento que vai até a cozinha e, por isso, as refeições dos alunos não poderão ser preparadas no local. Devido a essa questão, eles frequentarão as aulas por meio período e receberão lanches e frutas.