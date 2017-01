Prefeitura fecha farmácias no Caps e em unidade do Jardim Ipiranga

A Secretaria da Saúde de Americana anunciou nesta quinta-feira (19) mais dois fechamentos na estrutura municipal. Depois de interromper os atendimentos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José no início da semana, agora a prefeitura fechou duas farmácias – a da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga e a do Caps (Centro de Atendimento Psicossocial) Adulto – alegando baixa demanda da população e pouca equipe para atendimento.

A justificativa para o fechamento desta vez é que a demanda das duas farmácias é baixa e a prefeitura não tem pessoal para atuar na assistência farmacêutica. Os profissionais que atuavam naquele setor, informou a prefeitura por nota, eram RPAs (Recibo de Pagamento de Autônomo) e foram cortados na semana passada.

A demanda por remédios será redirecionada para a Farmácia Central, no Centro. Segundo a nota divulgada pela prefeitura, a procura na farmácia da UBS do Jardim Ipiranga é de 70 usuários por dia.

“Nas outras farmácias, como a do bairro Antônio Zanaga, por exemplo, esse número ultrapassa 200 usuários. Esses dados se referem ao atendimento normal, quando não há movimento de greve do funcionalismo público, em que a demanda diminui naturalmente”, informou a nota.

No Caps, que fica no Frezzarin, a demanda seria ainda menor diariamente, em torno de 30 usuários por dia. Segundo a prefeitura, os pacientes podem procurar as unidades básicas de saúde dos seus bairros se o medicamento for básico, ou na Farmácia Central, na Rua Dom Pedro, caso sejam de alto custo.

UPA

Na semana passada, a prefeitura anunciou o fechamento temporário da UPA São José e o prefeito chegou a mencionar que os problemas no espaço se deram em função da greve, que reduziu as equipes. Finalizada a greve anteontem, no entanto, a unidade seguirá fechada por tempo ainda indeterminado.

No fim de 2016, o secretário da Saúde, Orestes Camargo Neves anunciou uma série de mudanças na estrutura do sistema municipal e afirmou que a cidade não tinha mais condições de manter o formato atual. Tanto a UPA quanto as farmácias, no entanto, ficaram de fora das reformas anunciadas. As situações, disse, se desenrolaram ao longo do ano. O LIBERAL não conseguiu contato com Orestes na noite de ontem.