Prefeitura fará pesquisa de opinião em zoo

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana fará uma pesquisa de opinião para definir prioridades nas reformas do Parque Ecológico municipal. A pasta assumiu a gestão do zoológico e pretende modificar a estrutura com os recursos que passarão a ser arrecadados com a cobrança de ingressos.

A intenção do Poder Executivo é que o recurso arrecadado permita que se melhore a situação de recintos, conforto e acessibilidade do parque. As pesquisas serão feitas nos dias 21 e 22 de janeiro e no primeiro fim de semana de fevereiro. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

“Estamos fazendo tudo com base em pesquisas. Já sabemos de muita coisa que precisa ser feita, mas a conversa com o público que frequenta vai nos permitir ter uma visão sobre o que é prioritário”, disse o secretário Fernando Giuliani.

Este seria o segundo levantamento feito sobre o zoológico, pois recentemente a secretaria identificou a classificação do público por idade e pela cidade de origem. A estimativa do Executivo é que ao menos 70% dos visitantes venham de municípios de fora.

O secretário disse que, além de melhorar a situação dos recintos, será necessário aumentar o número de banheiros, rever os pontos de entrada de excursões e melhorar o piso do zoológico. “Temos que nos preocupar com a questão da acessibilidade, hoje os banheiros ficam muito longe da entrada do parque. O asfalto está em desnível e ruim para pessoas em cadeiras de rodas e carrinhos de bebê. Talvez o acesso das excursões por uma outra entrada seja mais interessante”, disse.

Ainda estão nos planos da nova administração rever a estrutura da praça de alimentação e a oferta de produtos. “Com o recurso, poderemos fazer melhorias para os visitantes e tornar o espaço mais atrativo e confortável”, disse Giuliani.

Uma outra preocupação da pasta é o desassoreamento da lagoa, já que a água separa a ilha dos símios. “Está ficando muito raso e há o risco de um deles fugir se o nível diminuir muito”, afirmou o secretário.