Prefeitura doa carteiras escolares ao assentamento Milton Santos

A Secretaria da Educação de Americana doou 52 carteiras escolares ao assentamento Milton Santos. A visita ao assentamento fez parte do compromisso firmado entre os moradores e o prefeito Omar Najar na semana passada, quando o chefe do Executivo visitou o local.

As carteiras, todas em condições de utilização, estavam em desuso na rede de Educação e foram doadas ao local. A secretária Juçara Noveli Florian ressaltou o cumprimento do compromisso. “Ficamos muito felizes em atender, com essa agilidade, a um compromisso firmado pelo prefeito há menos de uma semana. Além das carteiras, já há um diálogo em curso para trazermos uma turma do EJA (Educação para Jovens e Adultos) para o assentamento”, disse Juçara.

A equipe da Educação ainda visitou a horta orgânica da cooperativa formada pelos moradores do assentamento. “A rede tem uma alta demanda desse tipo de produto, uma futura parceria com a cooperativa seria interessante para ambas as partes. Além de levarmos produtos de qualidade para a merenda escolar, estaríamos ainda consumindo um alimento produzido aqui”, disse o subsecretário da Pasta, Vinicius Ghizini.