Prefeitura diz que não há ilegalidade em transferência de servidor

A Prefeitura de Americana esclareceu somente nesta quarta-feira que a transferência do auxiliar de obras Alaor Silveira, do Cemitério do Parque Gramado para a Regional do Antônio Zanaga, não tem nada de irregular e nega qualquer tipo de represália como havia alegado o funcionário.

O concursado disse que a decisão foi uma forma do Executivo de puni-lo pelas colaborações feitas à CEI (Comissão Especial de Inquérito), conduzida pela câmara para investigar supostas cobranças de propina por parte da administração do local. Silveira também diz que protocolou em maio no Paço Municipal um relatório indicando o estado de má conservação de sepulturas e faltas de equipamento de proteção individual para o trabalho dos servidores, o que também seria um motivo, segundo ele, da transferência para à Regional do Antônio Zanaga, onde irá trabalhar na região do Bosque das Nascentes, após 17 anos servindo o cemitério. O vereador Thiago Brochi (PSDB) acompanha os desdobramentos do caso.

Em nota, a prefeitura disse que a transferência não acarretou perdas salariais e nem pode ser encarada como uma punição, uma vez que o servidor mora no mesmo bairro. “Uma consulta informal ao sindicato da categoria foi feita e a regularidade do ato foi reforçada”, pontuou a assessoria de imprensa do Executivo.