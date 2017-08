Prefeitura divulga neste sábado lista de habilitados para morar no Vida Nova I

A primeira lista com os nomes de 439 famílias habilitadas pela Caixa Econômica Federal para morar nos apartamentos do Residencial Vida Nova I, na região da Praia Azul em Americana, será divulgada no sábado (19) pelo site da prefeitura. O conjunto habitacional está 99% concluído e a previsão é de que as famílias se mudem nos próximos meses.

As famílias selecionadas são inscritas no cadastro municipal e participaram do sorteio do programa “Minha Casa Minha Vida – Faixa 1” do Governo em parceria com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana.

A próxima etapa para os habilitados é a reunião com a Secretaria de Habitação quarta-feira (23), quando serão discutidos detalhes até a mudança. A reunião será no Teatro de Arena ‘Elis Regina às 18h30.