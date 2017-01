Prefeitura descumpre novo prazo do TAC sobre os resíduos sólidos

A Prefeitura de Americana deixou de cumprir novos prazos previstos no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado junto ao Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do MP (Ministério Público), em dezembro do ano passado, que prevê destinação correta para resíduos sólidos. O acordo previa que, até o final de 2016, três novos ecopontos estivessem em funcionamento e os dois já existentes fossem readequados. A instalação desses dispositivos foi adiada para este ano. Por outro lado, o município adiantou a construção de um outro, no Jardim Bertoni, que estava previsto só para junho de 2018.

De acordo com o documento, entraria em funcionamento em junho de 2016 o ecoponto na Rua Estevam Carlos Vicentim, no Jardim da Paz. Em setembro, a prefeitura havia informado que ele passaria a receber entulho para destinação correta em outubro, mas explicou que a estrutura deve começar a funcionar ainda durante este mês. Os ecopontos previstos para serem instalados nos ba

irros Praia Azul e Antonio Zanaga, sendo que os prazos foram encerrados no dia 31 de dezembro, acabaram adiados para 2017, mas sem a definição do mês.

Segundo nota enviada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, “devido à solicitação e reunião na região dos bairros Jardim Boer I e II, Jardim Esperança, Jardim Bertoni, Jardim Mirandola, São Luiz, São Vito, Jardim América, a prefeitura optou por antecipar a instalação do ecoponto na Rua Roma com a Rua Madri, uma vez que o local é um ponto crítico devido ao descarte irregular”. A reportagem esteve no ecoponto no Jardim Bertoni, nesta semana, e constatou que ele se encontra em funcionamento. Segundo o funcionário que toma conta do local, e que preferiu não se identificar, em média 13 veículos procuram o local diariamente para descarregar resíduos, entre caminhões e carros. “Está meio devagar ainda porque muita gente não sabe. É mais o pessoal daqui do bairro que está trazendo o material”, afirmou. O ecoponto atende de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados até as 16 horas.

Em relação à readequação dos outros dois ecopontos que já funcionavam, no Jardim dos Lírios e no Terramérica, a prefeitura informou que o primeiro foi transferido para os fundos da garagem municipal, já que o terreno no qual estava instalado não pertence mais ao município. Em relação ao ecoponto do Jardim Terramérica, a municipalidade não informou se ele foi readequado ao que estava previsto no TAC.

Madeiras

A Secretaria de Obras explicou, ainda, que madeiras e galhos levados aos ecopontos são destinados à empresa Reama, com a qual a prefeitura tem um chamamento público. O material reciclável recolhido é encaminhado à Cooperlírios, cooperativa de reciclados. O entulho de construção é reutilizado para cascalhos em aterros de áreas públicas e os materiais de sobra são encaminhados ao aterro da Estre Ambiental.

Em outubro, o Ministério Público enviou à prefeitura de Americana e à Gama (Guarda Municipal de Americana) um ofício questionando o descumprimento de cláusulas previstas no TAC. A Secretaria de Meio Ambiente explicou que os relatórios das ações realizadas foram encaminhados à Promotoria de Justiça.