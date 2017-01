Fechamento de UPA leva a corte de 73 funcionários

Com o fechamento por tempo indeterminado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José e a redistribuição dos funcionários na rede pública, a Secretaria de Saúde de Americana vai demitir 73 funcionários contratados por regime RPA (Recibo de Pagamento a Autônomo) do setor de enfermagem do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A prefeitura estuda, ainda, tornar o PA (Pronto Atendimento) do Zanaga uma unidade que funcione 24 horas.

Ao LIBERAL, o secretário municipal de Saúde, Orestes Camargo Neves, explicou que enfrentava dificuldades em conseguir manter duas equipes completas, com 20 funcionários cada, para atendimento 24 horas na UPA São José. A situação, segundo ele, se agravou com a greve dos servidores, que estão parados desde o dia 7 de dezembro por atrasos no pagamento. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Ele estima que sejam remanejados para o hospital municipal 25 funcionários e que, a partir disso, será possível interromper as contratações por RPA, algo que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) vem pressionando para que não ocorra mais.

“Lógico que mais de 70 funcionários não terei disponíveis dentro da rede para substituir os RPAs. Vai ter que adequar o tamanho dos serviços ao número de funcionários disponíveis. A ordem que temos é de cessar pagamento de RPAs, e estou esperando que amanhã [hoje] já não tenha no hospital”, explicou Orestes.

O secretário não descarta a reabertura da UPA São José, mas diz que será avaliada a necessidade de funcionar 24 horas. Segundo dados da Secretaria de Saúde, em média, a unidade realizava 30 atendimentos por dia e menos de cinco durante a noite. Em 2016, foram 87.617 atendimentos.

Orestes afirmou também que deve procurar o Ministério da Saúde para tentar transformar o PA Zanaga em UPA e, assim, garantir que o repasse mensal de R$ 100 mil do governo federal destinado à unidade do bairro São José, não seja perdido. “Estamos estudando alguma coisa nesse sentido, avaliando como fazer isso, mas a prioridade é o hospital municipal”, garantiu.

Em nota, a Fusame (Fundação da Saúde em Americana) informou, no final da tarde desta quinta-feira, que ainda não havia recebido a lista dos nomes dos funcionários remanejados para o hospital municipal. Orestes, contudo, rebateu que já havia enviado a lista. “Considerando a ausência dos funcionários que aderiram à greve e que trata-se de serviços essenciais, só podemos dispensar os RPAs com a substituição dos funcionários que serão remanejados”, trouxe o texto da Fusame.