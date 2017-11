Prefeitura faz pavimentação e contenção de erosão

A Prefeitura de Americana informou que funcionários da SOSU (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) estão trabalhando em obras de pavimentação e contenção de erosão no município. Os serviços ocorrem no bairro São Roque e no Residencial Tancredi. Foto: Divulgação-Prefeitura de Americana Foto: Divulgação-Prefeitura de Americana

No São Roque, a Avenida Tietê começou a receber pavimentação asfáltica nesta sexta-feira (10). Ao todo, serão 3.100 metros quadrados de via pavimentada. A SOSU está trabalhando desde abril na abertura da avenida, no trecho entre as ruas Jaguarão, Camaquã e Xingú e, em agosto, os funcionários iniciaram a construção de bocas de lobo para a implantação da galeria pluvial e de guias e sarjetas, num total de 640 metros lineares.