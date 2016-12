Prefeitura de Americana paga 1ª parcela do 13º

A Prefeitura de Americana depositou nesta quinta-feira (29) a primeira parcela do 13º salário devido aos servidores públicos municipais, que estão de recesso, mas que mantêm a greve ao menos até o dia 5 de janeiro. De acordo com nota encaminhada pela assessoria de imprensa do Poder Executivo, o total depositado na conta dos funcionários foi de R$ 5,1 milhões.

A segunda parcela do abono só deve ser paga no final de janeiro, de acordo com cronograma anteriormente apresentado pela administração. “Dessa forma, a Prefeitura segue cumprindo os compromissos assumidos com os servidores municipais, efetuando os pagamentos dos salários de acordo com o fluxo de caixa”, traz a nota.

