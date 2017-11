Prefeitura instala equipamentos para avaliar tráfego nas principais vias

De acordo secretário adjunto Eraldo Camargo, responsável pela Unidade de Transportes e Sistema Viário, a intenção é identificar quais as necessidades do trânsito.

A Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) da Prefeitura de Americana está instalando unidades móveis de contagem de veículos nas principais vias e cruzamentos da cidade com objetivo, avaliar o tráfego de veículos para a implantação de melhorias no trânsito. Os equipamentos começaram a ser instalados nesta semana, e irão proporcionar um levantamento de dados preciso para a pasta ao longo de cerca de 10 dias.

“O trânsito depende de uma técnica. Uma delas é a contagem de número de veículos que passam em determinado horário pelas ruas, e isso vai nos dar o que precisamos fazer no local. Por exemplo, se precisa de um semáforo em um cruzamento, existe um número de passagens de veículos que justifica o semáforo ou não, se precisa nos dois sentidos, nos três”, exemplificou o secretário adjunto.

Com o auxílio das câmeras existentes nos equipamentos – viabilizados por meio de contrapartida de uma empresa – os dados que antes não eram tão precisos sobre número de veículos em cada via, agora serão exatos.

“Até então, a gente fazia a contagem manualmente, mas esse equipamento filma, e nos dá um dado preciso, inclusive apontando de onde o veículo veio e para onde foi”, explicou.

Segundo informações da prefeitura, em um primeiro momento, os equipamentos estão instalados na rua Dom Pedro II, nos cruzamentos com as Ruas Carijós, Avenida Prefeito Abdo Najar, Rua Tamoio e Marechal Deodoro; na Avenida Prefeito Abdo Najar com Rua Ari Meireles; na rua Fernando Camargo com as Ruas Padre Anchieta e Ari Meireles, e Fernando Camargo com a Rua Rio Branco.