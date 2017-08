Prefeitura implanta sentido único em trechos de quatro ruas

A partir desta quarta-feira (9), três ruas da cidade de Americana passaram a ter trechos de sentido único de direção, segundo informou a Unidade de Transportes e Sistema Viário da prefeitura. Segundo a Unidade, as mudanças visam melhorias no sistema viário, após estudos feitos nestas localizações, para melhor fluidez do trânsito. Foto: Reprodução/Google Mapas

As ruas com alterações estão localizadas na região dos bairros Santa Catarina, Conserva e Vila Brieds. Confira:

– Rua Abolição passou a ter sentido único entre as Ruas Ari Meireles e Duque de Caxias, nesta direção.