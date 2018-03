Prefeitura e empresários assinam convênio para obras

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), o diretor-geral do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, Carlos Cesar Zappia, e o presidente da Associação das Empresas Cotistas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba, Dilézio Ciamarro, assinaram nesta terça termo de convênio para a execução das obras de reforma, readequação, ampliação e operação da estação. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O convênio prevê recursos estimados na ordem de R$ 72 milhões, oriundos do PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento), de contrapartida do DAE e de 33 empresas cotistas.

A ampliação e adequação da ETE Carioba vai aumentar a capacidade de tratamento de esgoto da cidade, atendendo exigências dos órgãos competentes, conforme acordo judicial assinado em dezembro de 2017, em aditamento do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2012.

A previsão é que a obra inicie no segundo semestre. A contrapartida das empresas e do DAE fica na casa dos R$ 17 milhões casa.