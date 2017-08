Prefeitura de Americana divulga localização de radares que voltarão a operar

De acordo com a prefeitura, haverá radares fixos nas avenidas Comendador Thomaz Fortunato, em frente ao Residencial Villagio, nos dois sentidos; na Orlando Dei Santi, em frente à Igreja Universal, no sentido bairro; na Antonio Pinto Duarte, em frente à Igreja Universal, no sentido Centro, e na avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao Condomínio Trípoli.

Já as lombadas eletrônicas, que indicam a velocidade do motorista, devem ser reativadas na Avenida da Saudade, próximo ao viaduto Centenário, e na Avenida Orlando Dei Santi, em frente à creche Lar Escola Vó Antonieta.

O avanço de semáforo, segundo a prefeitura, também poderá ser registrado na Avenida Orlando Dei Santi, no cruzamento com a Avenida da Saúde, no sentido bairro; na Avenida Abdo Najar, no cruzamento com a Rua Dom Pedro II, nos dois sentidos, e na Avenida de Cillo, no cruzamento com a rua dos Antúrios, nos dois sentidos. Pontos de espera, equipamentos de educação de trânsito, também serão instalados na Avenida São Jerônimo, próximo ao número 2.329.