Prefeitura de Americana divulga lista de famílias habilitadas

A Prefeitura de Americana divulgou neste sábado a 1ª lista com os nomes de 439 famílias habilitadas pela Caixa Econômica Federal para morar nos apartamentos do Residencial Vida Nova I, na região da Praia Azul em Americana. A relação de nomes está no portal do LIBERAL (www.liberal.com.br).

As famílias selecionadas são inscritas no cadastro municipal e participaram do sorteio do programa “Minha Casa Minha Vida. – Faixa 1” do Governo em parceria com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana. O conjunto habitacional está 99% concluído e a previsão é de que as famílias se mudem nos próximos meses. Foto: Arquivo / O Liberal

A próxima etapa para os habilitados é a reunião com a Secretaria de Habitação, quarta-feira, às 19h30, no Teatro Elis Regina, quando serão discutidos detalhes até a mudança, entre eles conhecer a área externa do prédio, sorteio da atribuição das unidades e a vistoria do apartamento.