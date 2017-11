Prefeitura de Americana disponibiliza ‘Portal da Transparência’

A Prefeitura de Americana, com o propósito de conferir mais transparência a seus atos, disponibilizou uma nova ferramenta em seu site. Desde o dia 8 de novembro, o link “Portal da Transparência” substituiu o antigo “Contas Públicas”. A partir de agora, os cidadãos têm à sua disposição um leque maior de informações e, com isso, podem exercer o direito de fiscalizador das ações desenvolvidas pela Administração. Foto: Arquivo / O Liberal

O “Portal da Transparência” engloba todas as informações que são exigidas pela Lei 12.527/2011 mais aquelas que são disponibilizadas por iniciativa da própria Administração Municipal. A página está dividida em temas como informações institucionais, ações e programas, auditorias, convênios e transferências, receitas e despesas, licitações e contratos, servidores e perguntas frequentes. Uma das novas funcionalidades do Portal é que os relatórios podem ser visualizados em mais formatos, como PDF, Excel ou Word. Além disso, os relatórios podem ser parametrizados possibilitando consultas específicas nas Movimentações de Receitas e Despesas e informações referentes aos Servidores.

Em breve, entrará no ar o e-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), pelo qual o munícipe poderá solicitar informações que, porventura, não encontrar no site. Todas as mudanças foram elaboradas pelo quadro técnico da própria Prefeitura, mais especificamente da Unidade de Sistemas.