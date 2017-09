Prefeitura discute orçamento 2018 em audiência pública

Foto: Arquivo / O Liberal

A Prefeitura de Americana realiza nesta terça-feira (19), às 9h, uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2018. Os trabalhos serão coordenados por técnicos das secretarias de Fazenda e de Planejamento. A Câmara Municipal está localizada na Praça Divino Salvador, nº 5, no Jardim Girassol.

A explanação é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), da Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 5.717, que disciplina a realização de audiências públicas. Dessa maneira, a comunidade em geral pode tomar conhecimento dos valores que serão destinados a cada secretaria no ano que vem. Lembrando que depois de discutidas em audiência, as propostas seguem para apreciação dos vereadores.

LEIA TAMBÉM: Contratação de médicos gera ação civil contra ex-diretor