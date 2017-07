Prefeitura convoca motoristas multados em 2016 para reembolso

Motoristas que receberam multas nos radares da Avenida Comendador Thomaz Fortunato e Orlando Dei Santi no ano de 2016 e efetuaram o pagamento estão sendo convocados pela Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana para protocolarem pedido de reembolso. Foto: Arquivo / O Liberal

A anulação das multas foi anunciada pelo prefeito Omar Najar por ter sido constatada a instalação irregular dos radares, como falha no estudo técnico, sinalização e ausência da devida publicidade prévia. Segundo o secretário adjunto e autoridade municipal de trânsito, Eraldo Camargo, foram pagas 569 multas e o valor a ser restituído é de R$ 45.764,88.

LEIA TAMBÉM: Crise trava a criação do 2º Conselho Tutelar

Os radares estavam instalados na altura do número 2700 da Avenida Comendador Thomaz Fortunato (próximo ao residencial Villagio) e na altura do número 200 da Orlando Dei Santi (defronte à igreja Universal). Os motoristas que pagaram as multas e têm o direito de reembolso devem protocolar o pedido na prefeitura, localizada na avenida Brasil, 85, Centro, solicitando a devolução do pagamento. O requerimento deve ser preenchido e anexado o comprovante de pagamento do boleto bancário.