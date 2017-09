Prefeitura amplia Avenida Bandeirantes com terceira faixa

A Prefeitura de Americana está executando obras para a implantação da terceira faixa na pista da Avenida Bandeirantes, no sentido bairro Centro, num trecho de 200 metros que vai da saída do viaduto Prefeito João Baptista de Oliveira Romano até a Rua Piauí, no Jardim Colina.

As obras estão sendo feitas com mão de obra e recursos da prefeitura e devem ser concluídas em 15 dias. A prefeitura também vai promover mudanças no local para melhorar a fluidez do trânsito, tornando a rua Piauí, trecho entre a Avenida Bandeirantes e Rua Sergipe, via de mão dupla. As melhorias vão aumentar a capacidade viária da avenida, segundo a Unidade de Transportes e Sistema Viário.

