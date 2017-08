Prefeitura cria 22 vagas rotativas na Avenida Campos Salles

A Prefeitura de Americana iniciou a instalação de 22 novas vagas rotativas na Avenida Campos Salles. A demarcação desses espaços atende uma reivindicação dos comerciantes das imediações, que reclamavam da dificuldade dos clientes em conseguir estacionar, situação que inclusive afetava as vendas. As vagas serão instaladas no trecho entre as ruas José de Alencar e Olavo Bilac. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com a Unidade de Transportes e Sistema Viário, o funcionamento efetivo das vagas se dará apenas após a conclusão da sinalização no local, o que deve ocorrer ainda esta semana.

Segundo a prefeitura, “a instalação das vagas rotativas é uma reivindicação dos comerciantes daquela área, mas também um entendimento da Unidade de Transportes e Sistema Viário de que é uma boa solução para uma região com grande número de estabelecimentos comerciais”.