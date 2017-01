Prefeitura convoca titulares de apartamentos para reunião

A Prefeitura de Americana convocou uma reunião nesta terça-feira, às 19h, com os sorteados do empreendimentos Vida Nova I e Vida Nova II, do programa federal Minha Casa Minha Vida, que está em construção na Praia Azul.

Segundo a administração, a reunião visa orientar quanto aos documentos exigidos pela Caixa Econômica Federal, agente financeiro do programa, e entregar as senhas de atendimento de cada selecionado. “A partir do dia 17 de janeiro iniciaremos o atendimento agendado dos titulares para receber os documentos e montar as pastas que deverão ser encaminhadas posteriormente à Caixa”, explicou o secretário da pasta Charley Petter Cornachione.

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano destaca que essa atividade é apenas para os selecionados/sorteados como titulares. As famílias que ficaram como suplente deverão aguardar a convocação.