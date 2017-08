Prefeitura confirma morte por febre maculosa

Moradores da região relataram a reportagem que mais de 50 capivaras vivem no espaço e estão se reproduzindo com rapidez.

Em nota, o Executivo informou que ao todo 15 áreas na cidade são consideradas de risco de infecção, incluindo as orlas das praias dos Namorados e Azul. A prefeitura disse que sinalizou as referidas áreas com placas de advertência informando a população sobre a presença de carrapatos-estrela nas margens de rios, córregos e represas, em uma ação preventiva e educativa.

LEIA TAMBÉM: Casa SASA apresenta dois novos espaços

Como forma de orientação, a Secretaria de Saúde também pede aos moradores que evitem frequentar estas áreas. No entanto, caso a presença seja necessária, o órgão sugere o uso de roupas claras para facilitar na visualização, utilizar a barra das calças por dentro dos calçados, bem como se atentar aos sintomas da doença como febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, calafrios e manchas avermelhadas pela pele.

O órgão também aconselha a examinação atenta do corpo a cada três horas, uma vez que a febre maculosa é transmitida apenas algumas horas depois da picada.

ÁREAS DE RISCO:

– Área da Carioba (pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos ao Parque Têxtil da Rua Carioba).

– Área da Casa de Cultura Herman Müller (mata ciliar adjacente ao Ribeirão Quilombo)

– Área do Rio Jaguari (Região Pós-Represa do Salto Grande / chácaras nas proximidades da Colônia Agrícola do Sobrado Velho)

– Área do Museu Histórico (pesqueiros na confluência dos Rios Atibaia e Jaguari)

– Área do Assentamento Milton Santos (matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga)

– Área da Ponte do Rio Piracicaba / Rodovia Anhanguera (pesqueiros locais)

– Área do Rio Piracicaba (pesqueiros na proximidade do Centro de Detenção Provisória de Americana)

– Área da Represa do Jardim Imperador (Área do Portal dos Nobres)

– Área da Praia dos Namorados (orla da Represa do Salto Grande)

– Área do Bairro Mirandola (pastos e matas periféricas)

– Área da Praia do Zanaga (braço da Represa do Salto Grande entre os Bairros do Zanaga e Vale das Nogueiras)

– Área da Usina da CPFL (Represa do Salto Grande)

– Área da Praia Azul (orla da Represa do Salto Grande)

– Área do Ribeirão Quilombo (toda a extensão)

– Área Verde do Parque Nova Carioba (mata ciliar do Córrego Bertini).