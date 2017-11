Prefeitura conclui obra para contenção de erosão no Residencial Tancredi

Foto: Prefeitura de Americana

A SOSU (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) da Prefeitura de Americana informou que estará concluindo nesta quarta-feira (22) as obras de contenção de erosão no Residencial Tancredi, região do Iate Clube de Campinas.

Foi construído um muro de 6 metros lineares por três metros de altura para a contenção de talude na saída de água da represa. Segundo a administração, os funcionários da secretaria estão fazendo pequenos acabamentos na obra e, em seguida, executarão o reparo no asfalto.

LEIA TAMBÉM: Após 2 meses, drone segue sem uso na Gama