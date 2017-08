Prefeitura começa retirada de palmeiras comprometidas da Av. Brasil

De acordo com a prefeitura, as palmeiras erradicadas serão substituídas por mudas que já estão prontas no Viveiro Municipal. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos na próxima semana. O secretário de Meio Ambiente, Odair Dias (PV), disse que as árvores que serão removidas passaram por avaliação de um engenheiro agrônomo, que elaborou um laudo técnico indicando a necessidade de removê-las da área. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana / Divulgação

A Prefeitura de Americana deu início esta semana à retirada de seis palmeiras imperiais comprometidas no canteiro central da Avenida Brasil. No total, 18 árvores da avenida, considerada cartão-postal de Americana, foram atingidas por uma praga urbana, e em março deste ano uma caiu, mas ninguém ficou ferido. A Secretaria de Meio Ambiente também está realizando o trabalho de poda das folhas de todas palmeiras localizadas na avenida.

PRAGA

As palmeiras foram afetadas pela ação de um besouro conhecido como “broca do olho do coqueiro”, que carrega um verme microscópico que ataca a árvore e impede que a seiva se espalhe pelo tronco. Com isso, as palmeiras secaram e 10 delas morreram em 2013. O mestre em recursos florestais da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) de Piracicaba, Flávio Henrique Mendes, havia alertado em abril do ano passado para o risco de quedas e necessidade imediata de substituição.

Na época, a prefeitura havia informado que deveria fazer a remoção em dois meses, mas depois adiou o procedimento para a primavera, considerada uma época mais propícia para as novas mudas. Em março deste ano uma palmeira caiu.