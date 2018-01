Prefeitura cobra ações para erosão na Ivo Macris

A Prefeitura de Americana irá notificar a construtora Estrutural, responsável pela obra de pavimentação da Estrada Municipal Ivo Macris, na região do Pós-Anhanguera, para que tome providências em relação a uma erosão registrada na ponte localizada nas proximidades do Sobrado Velho. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vai executar serviços de contenção de erosão nos dois lados da ponte, mas quer uma solução definitiva por parte da empresa. Foto: Divulgação

A situação do pavimento da estrada nunca foi das melhores. No ano passado, a polêmica estrada passou por uma perícia técnica a pedido da prefeitura, que constatou que a camada de asfalto da via é bem menor que a que deveria. Diante disso, a empresa que realizou a obra assumiu, sem cobrança, a manutenção da estrada.

Para se somar aos problemas da via – apesar da negativa do secretário de Obras, Adriano Camargo Neves –, a estrada, que tem proibição de circulação de caminhões acima de três eixos, começou a receber dezenas de caminhões de lixo que levam o lixo da cidade até o aterro da empresa Engep. A “cereja do bolo” é o período de chuvas, que pode ter contribuído com a erosão.