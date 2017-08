Prefeitura assina decreto que transforma Matriz em patrimônio público

“Agora, o processo vai tramitar com maior agilidade dentro do MinC. O bispo fez esse pedido, em nome da Diocese de Limeira, e então o prefeito acatou de pronto”, comentou o padre Leandro Ricardo, reitor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua. Segundo o pároco, esse é um passo importante para o trabalho de restauração da igreja. “Queremos começar as obras logo. Quanto antes a Lei Rouanet for alcançada, mais cedo poderemos iniciar o cronograma de obras”, disse. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O prefeito Omar Najar (PMDB) assinou na tarde de ontem o decreto de tombamento histórico da Igreja Matriz de Santo Antônio, fazendo com que o prédio passe a ser considerado patrimônio público pelo Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana). Essa era uma recomendação do MinC (Ministério da Cultura) para que o projeto de captação de recursos para o restauro do templo, provenientes de incentivos fiscais, ganhasse agilidade e saísse do papel.

A ideia do projeto de restauro, que já está nas mãos do MinC, prevê que o prédio retorne à sua originalidade. “A ‘Matriz Velha’ foi o primeiro prédio de uma instituição católica no centro de Americana, pois foi ali que começou a cidade. Queremos resgatar essa originalidade da Igreja Matriz. Todo o piso, a disposição das peças, a localização das capelas, a revitalização do entorno, tudo isso tem a ver com a história da nossa cidade”, reforçou padre Leandro.

Durante a cerimônia de assinatura do decreto, na tarde de ontem, o prefeito afirmou que está fazendo apenas “a sua obrigação”. “Já vi muitos casamentos e eventos ali na igreja, conheço muito bem a Matriz e é um símbolo para a cidade”, garantiu Omar. “O que vale de verdade é a memória do local e que ela será guardada para as próximas gerações”, reforçou.

A proposta de restauração foi dividida em etapas, para diminuir o custo e fazer a obra em momentos distintos. O projeto que está no MinC prevê apenas a reforma estrutural da igreja, como a reconstrução do teto e do forro do prédio. Essa primeira fase deve custar cerca de R$ 2,2 milhões e deve demorar cerca de 12 meses para ficar pronta, depois do recurso aprovado e captado. Depois serão realizadas outras ações.

“Como é uma obra muito grande, resolvemos dividir em etapas. Os primeiros problemas estruturais, como telhado e forro, vão ser contemplados”, apontou Juliana. Para revitalizar a igreja ao seu estado original, a comunidade fez um papel importante: ajudou com fotos e imagens da época, como casamentos e batizados. Segundo o padre Leandro, com essas imagens será possível analisar como era o interior do prédio. A Igreja Matriz estava fechada desde abril de 2016, quando a Defesa Civil de Americana alegou que o templo corria risco de desabamento.