Prefeito comemora aprovação de 100% no Poupatempo

Foto: Divulgação

O Prefeito de Americana Omar Najar comemorou esta semana a aprovação de 100% dos serviços do Poupatempo do município dada pelos usuários do órgão. O resultado da pesquisa, que foi realizada em novembro do ano passado, foi divulgado na terça-feira (13).

“Fiquei muito feliz quando vi a alta aprovação. Isso faz parte do nosso trabalho, em conjunto com o Poupatempo, que busca o bom atendimento à população e, claro, o desenvolvimento para a cidade”, comentou Omar Najar.

A unidade de Americana é uma das 24 que tiveram a aprovação máxima dada pelos usuários durante a pesquisa anual que serve para avaliar a satisfação da população. Ao todo, foram analisadas 72 unidades pelo Estado de São Paulo.

“Ficamos muito felizes de ter participado desta conquista, desta aprovação, que engrandece ainda mais a cidade. Hoje, o órgão fica instalado em um prédio com todas as condições para um excelente atendimento”, explicou o secretário de Planejamento, Claudio Amarante.

O Poupatempo está funcionando desde 2016 no prédio do Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso) quando precisou se mudar do prédio da Rua Carioba, devido a problemas estruturais do imóvel. A parceria entre Prefeitura de Americana e Sindicato Nacional dos Aposentados investiu cerca de R$ 500 mil nas obras de adaptação do órgão em um espaço de 1.300 m², que incluiu rebaixamento do teto, instalação de aparelhos de ar-condicionado, troca do piso e construção de sanitários. A mudança de local gerou, ainda, uma economia de quase R$ 40 mil mensais aos cofres públicos, valor que era desembolsado com aluguel.

“Graças à parceria com a administração municipal, que nos forneceu a infra-estrutura, nós conseguimos alcançar este índice”, comentou a administradora do Poupatempo, Rosana Rodrigues Silva. De acordo com ela, o bom atendimento dado à população e o local, trazem uma segurança à população de que serão atendidos na hora marcada.

Antes da mudança do órgão para o prédio do Civi, a população esperava cerca de 1 hora para atendimento, hoje, o tempo de espera caiu para 15 minutos. “Nosso objetivo é manter este índice e buscar, cada vez mais, melhorar o atendimento a população americanense”, finalizou Rosana.

O Poupatempo fica localizado à rua Rua José de Alencar, 635, no Centro, ao lado do Centro de Integração e Valorização do Idoso. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e, aos sábados, das 8h às 12h.