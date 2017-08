Preconceito, a barreira que precisa ser vencida

Empatia. É o que a esteticista Maita Guidolin acredita que falta àqueles que destratam pessoas com deficiências. Na luta para desenvolver-se como maquiadora profissional, a americanense de 39 anos já perdeu trabalhos por conta do preconceito e acredita que a sociedade seria mais acolhedora se as pessoas “se colocassem no lugar das outras”. Apesar de o empreendedorismo ser uma alternativa para a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, o preconceito ainda é uma barreira para quem tem deficiências.

Para Iracema Aparecida dos Santos Ferreira, diretora de gestão corporativa da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, o trabalho representa muitas oportunidades para a pessoa com deficiência. “Elas aumentam o ciclo de amizades, a autoestima, se sentem valorizadas diante do trabalho, útil naquilo que estão fazendo. Até mesmo perante os seus familiares. O trabalho dá um estímulo para elas voltarem a estudar, outros buscam a constituição de uma família ou passam a sustentar a família com o trabalho”, explica.

Resistência