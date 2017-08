Prazo para fim da reforma do Hospital Municipal é adiado

A reforma da ala 1 do Hospital Municipal de Americana foi adiada para novembro. Prevista inicialmente para ser concluída até setembro, a obra será atrasada por conta da necessidade de se trocar a rede de gases medicinais. Segundo a Secretaria de Saúde, o sistema é antigo e, apesar de não estar danificado, precisa ser modernizado.

Mais de 50% da reforma da ala 1 está concluída. Segundo a prefeitura, a primeira demão de pintura foi realizada e agora os funcionários da construtora responsável aguardam a substituição das tubulações de gases medicinais para concluírem o restante dos trabalhos. Falta ainda ser realizada a finalização da pintura interna, instalação de forro e substituição do piso dos quartos e corredor.

Maior setor do hospital, a ala 1 comporta 40 leitos. A reforma teve início em março e contou com R$ 250 mil do Ministério da Saúde e contrapartida de R$ 34 mil do município – até agora, contudo, a prefeitura disse que investiu R$ 123 mil na obra.