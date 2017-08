Praça ganha academia ao ar livre no Guanabara

O espaço recebeu ainda a implantação de iluminação LED; recuperação do paisagismo; reforma do piso intertravado e calçamento; colocação de bebedouros; reforma dos bancos; plantio de espécie arbórea nativa; reforma e pintura das guias; implantação de 2.750 metros quadrados de área de grama; e adequação do espaçamento das árvores no calçamento público.

A Praça “Lino Brangagnoli”, no Jardim Guanabara, em Americana, foi reformada e ganhou academia ao ar livre, bebedouros e outras melhorias. O espaço está localizado entre as ruas Copacabana, Flamengo e Jacarepaguá. A reforma foi realizada por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ministério Público e a Basalto Pedreira e Pavimentação, que realizou a obra como compensação ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Odair Dias, ressaltou a importância da revitalização completa do espaço. “A praça ficou muito bonita, um espaço iluminado, com a possibilidade da população se exercitar, das famílias se reunirem. Mais uma opção para o pessoal ter um lazer com sabedoria dentro da nossa cidade”, afirmou. “O próximo passo será levar atividades ambientais para o local e, com isso, conscientizar ainda mais a população sobre suas responsabilidades no planeta”, completou.