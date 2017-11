Posto de combustível é assaltado pela 2ª vez no mês

Um posto de combustível localizado na Rua José Volpato, no Parque Dom Pedro 2, em Americana, foi assaltado na madrugada desta terça-feira. É a segunda vez no mês que o estabelecimento é alvo de criminosos.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), por volta das 3h15, um homem de aproximadamente 1,75 metro de altura, de calça jeans e blusa cinza, chegou no posto, apontou uma arma para o frentista e anunciou o assalto. Ele pegou R$ 150 que estavam no caixa e fugiu.

No último dia 8, um homem não identificado chegou no posto por volta das 2h15, armado, e roubou uma quantia em dinheiro. O estabelecimento tem câmeras de monitoramento. As imagens devem ser cedidas para a Polícia Civil para ajudar na investigação dos crimes.