Portal dos Nobres contrata serviço para aferição de pontos de energia

A direção atual da Associação dos Moradores do Portal dos Nobres I está contratando serviço especializado para a aferição de todos os pontos de tomada de energia do condomínio, para que se possa apontar, com detalhes, o consumo mensal que vinha sendo indevidamente pago pela Prefeitura de Americana.

A administração municipal instaurou sindicância para apurar a existência do ponto de energia público, que alimentava a área de esportes do condomínio e custava aos cofres públicos R$ 2,5 mil por mês. O caso está sendo investigado por uma sindicância.

Segundo a verificação das contas públicas, feita pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a prefeitura arcava, desde 2014, com a energia consumida por dois campos de futebol com 20 refletores; quiosque na área de lazer com 10 lâmpadas e 10 tomadas; e iluminação de praça, com 45 postes.