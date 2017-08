População reclama do aumento de capivaras na Praia dos Namorados

O falecimento do caseiro Clóvis de Souza Vieira, de 48 anos no último dia 10 acendeu um alerta aos moradores da Praia dos Namorados. A principal suspeita é que ele tenha morrido de febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato-estrela, que vive junto a capivaras. Mesmo ainda sem ter a confirmação da doença – foram realizados exames também para comprovar dengue, hantavirose e lepstospirose – os vizinhos e amigos de Clóvis reclamam do crescimento da população desses animais na orla da represa.

O aposentado Darci Paiola, por exemplo, explica que no mês passado chegou a contar mais de 50 capivaras no local. “Elas ficaram uns dias sem aparecer e agora voltaram com mais filhotes. Isso assusta porque elas se reproduzem rapidamente”, falou. As marcas da presença desses animais já estão até na nova calçada feita pela prefeitura no processo de revitalização da orla. Gravado no cimento, as patas das capivaras denunciam o convívio com os moradores. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Caseiro do Centro de Treinamento da Gama (Guarda Municipal), José Carlos da Silva chegou a ser mordido por uma capivara no final de 2015. “Ela estava atrás da minha cachorrinha e aí veio para cima de mim”, apontando a perna que precisou de mais de 13 pontos após o acidente. Ele conta que mora com os netos de 5 e 3 anos nas margens da represa e diariamente faz uma “inspeção” nas crianças. “Aqui tem muito carrapato agora. Todos os dias antes do banho eu olho bem os dois para ver se não estão mordidos”, contou.