População reclama de demora em obra na Praia dos Namorados

Anunciada oficialmente em maio do ano passado, a obra de revitalização da orla da Praia dos Namorados, em Americana, é alvo constante de reclamações de moradores do local, que criticam a demora para conclusão e duas pausas ocorridas na execução.

De acordo com o aposentado Darci Paiola, de 75 anos, a segunda interrupção ocorreu uma semana antes do Natal do ano passado. “Aos poucos, as máquinas foram saindo. Não tem mais nenhuma. No lançamento, os políticos vieram aqui, falaram tudo bonitinho, que estava liberada verba de R$ 2,7 milhões, mostraram o desenho do que ia ser feito, iluminação, recape da avenida, prometeram um monte de coisa, mas não sai”, reclamou.

LEIA TAMBÉM: ONG realiza adoção de gatos e cachorros do CCZ

A reportagem do LIBERAL esteve no local nesta segunda-feira e constatou cenário de abandono na obra, com bastante mato na calçada recém feita, e somente um quiosque em construção. Essa parte é de responsabilidade dos quiosqueiros. O asfalto da avenida da orla estava com várias crateras.