População desconhece desconto em veículos

Mesmo em vigor há mais de 20 anos, a legislação que prevê isenção de impostos na compra de automóveis zero quilômetro ainda encontra algumas barreiras para atingir todos os que têm direito ao benefício. Uma empresa de Americana que presta assistência a esse público estima que, em todo o Brasil, mais de 45 milhões de pessoas poderiam ter acesso a essa isenção.

O desconhecimento de quais doenças se enquadram e a burocracia para conseguir o benefício acabam afastando muitas pessoas que poderiam melhorar a qualidade de vida através de um veículo novo e adaptado para suas limitações físicas.

A lei 8.989, de 1995, prevê isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) – caso o beneficiário seja também o condutor – e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nesses casos, somadas as isenções, os veículos podem ser adquiridos com até 30% de desconto. Contudo, caso o carro custe mais de R$ 70 mil, a lei garante abatimento apenas do IPI. Para ter acesso, o beneficiário precisa estar munido de um laudo médico e tirar uma carteira de habilitação que especifique sua limitação física. O benefício se estende, também, caso o condutor seja um familiar, desde que não haja desvio da utilização do veículo.

O administrador de empresas Edson Luis Rodero, de 61 anos, possui lesão no manguito rotador, ou seja, a ruptura de um músculo do ombro. O trauma faz com que ele não consiga levantar peso e também limita alguns movimentos. Rodero chegou a fazer uma viagem de 250 quilômetros em seu veículo antigo e sentiu fortes dores no ombro e no braço. Ele foi orientado pelo próprio ortopedista a procurar um carro com câmbio automático e buscar o benefício da isenção de impostos.

No final do processo, conseguiu um desconto de R$ 25 mil. “O processo é burocrático, mas tem que ser para evitar malandragem. Acho justo. Se não achasse, não iria atrás do benefício”, destacou.

Descontão

Já a aposentada Maria Fátima Verzignassi Majolli tem os movimentos do braço direito comprometidos por conta de desgaste na coluna, provocado por artrose, artrite e hérnias de disco. Ela conseguiu, no final do ano passado, comprar um carro automático e com adaptação no volante com quase R$ 20 mil de desconto.

“Agora consigo pegar o carro, antes estava difícil. Para virar o corpo era terrível, doía muito”, relatou. O advogado Francisco Luiz da Silva possui um escritório que presta serviço de assistência a pessoas que tem direito ao benefício. Mensalmente, o local é procurado por cerca de 50 moradores da RPT.

“Tem uma gama grande de pessoas com algum tipo de deficiência e que teriam direito. Não é a doença em si que garante o benefício, mas a sequela”.

Confira alguns grupos de patologias e sintomas que possuem o direito à isenção

Amputação ou ausência de membro

Esclerose múltipla

Paralisia

Artrodese

Escoliose acentuada

Paraplegia

Artrite reumatoide

Hérnia de Disco

Parkinson

Artrose

Hemiplegia

Poliomielite

AVC (Acidente Vascular Cerebral)

Linfomas

Problemas na coluna

Câncer

Manguito rotator

Próteses internas e externas

Doenças degenerativas

Mastectomia

Quadrantectomia (parte da mama)

Doenças neurológicas

Monoparesia

Síndrome do túnel de carpo

Doenças renais crônicas

Monoplegia

Talidomida

DORT (LER) e Bursites Graves

Nanismo

Tendinite crônica

Encurtamento dos membros e má formação

Neuropatias diabéticas

Tetraparesia